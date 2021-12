Gazzetta - Insigne prende tempo: vuole decidere con calma, ma il Toronto ha fretta

Sulle pagine de La Gazzetta dello Sport si dà spazio al futuro di Lorenzo Insigne. Il Toronto al momento è una forte tentazione, ma Napoli continua ad essere rimarrà per sempre casa sua. Proprio per questi motivi il capitano del Napoli sta cercando di prendere tempo. I canadesi hanno presentato un'offerta super: 57 milioni in 5 anni, e si attendono una risposta entro il 5 gennaio. Insigne continua ad avere qualche dubbio: vorrebbe rimandare la decisione a fine stagione.