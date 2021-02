Gazzetta - Insigne vuole salvare Gattuso: darebbe chissà cosa per segnare il gol numero 100

Insigne giocherà per se stesso e per il Napoli, l’attaccante. Ma il suo sforzo avrà pure un’altra motivazione: salvare Gattuso. Così scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che racconta del particolare momento vissuto dal numero 24 azzurro: "Una condizione che prescinde dai rapporti personali, dalle incomprensioni tattiche. In questo momento, squadra e allenatore sono le componenti più esposte in questa bufera che si è abbattuta sul club dopo gli ultimi risultati. Nessuno ha interesse affinché le cose vadano male, tanto più Insigne che di questa squadra è il capitano.

Ed è il motivo per cui, stasera, è giusto attendersi qualcosa in più da chi ha la consapevolezza del momento, delle difficoltà che stanno costringendo il Napoli a essere vittima delle proprie paure. Lorenzo proverà a sfondare il muro dei 100 gol in carriera in maglia azzurra: gliene manca uno ed è da settimane che lo sta inseguendo, senza fortuna. Darebbe chissà cosa per segnarlo stasera e regalare alla città la seconda finale di Coppa Italia consecutiva: sarebbe un inedito nella storia del club".