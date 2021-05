Gazzetta insiste sull'addio di Koulibaly: la possibile cifra per la cessione

Infortunio e mercato. Sulla Gazzetta dello Sport oggi in edicola si parla dell'infortunio di Kalidou Koulibaly, che potrebbe restare ai box fino al termine del campionato per un problema muscolare. La rosea, parlando dell'addio scontato a fine stagione di Maksimovic in scadenza di contratto, parla anche del futuro del senegalese.

"Una condizione che riguarda, per certi versi, anche Koulibaly: lui, pur avendo ancora due anni di contratto, è richiesto dai due Manchester e dal Barcellona e, stavolta, l’affare dovrebbe andare in porto, per una cifra che oscilla tra i 50 e i 60 milioni di euro" si legge sul quotidiano.