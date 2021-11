Gazzetta - Inter, oggi si valuterà Lautaro: le ultime sul Toro in vista del Napoli

In vista della gara di domenica contro il Napoli, oggi l’Inter cercherà di capire come sta realmente Lautaro Martinez, uscito anche lui nella scorsa notte (all’intervallo) nella sfida dell’Argentina contro il Brasile. Il Toro ha preso una botta ma le sue condizioni al momento non sembrano preoccupare. Lo scrive l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.