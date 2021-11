Gazzetta - Inter, per Inzaghi tentazione argentina: mossa a sorpresa per il Napoli?

La Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna dedica un approfondimento al momento dell'Inter e spiega come Inzaghi stia pensando di schierare la coppia Lautaro-Correa contro il Napoli. La botta subita dal Toro con l'Argentina non preoccupa, oggi primo allenamento in gruppo per i due che sono fisicamente a posto: domenica potrebbe arrivare la grande chance. Sanchez è out, mentre Dzeko vuole esserci, ma non è al meglio perché reduce da un risentimento al flessore che lo ha tenuto fermo con la Bosnia.