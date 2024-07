Prima pagina Gazzetta intervista Mertens: "Conte, Lukaku e rivedremo il Napoli"

vedi letture

"Todibo e Pavlovic, giganti da Scudetto" scrive La Gazzetta dello Sport in apertura quest'oggi. Pavlovic verso il Milan, Todibo per la Juventus

"Todibo e Pavlovic, giganti da Scudetto" scrive La Gazzetta dello Sport in apertura quest'oggi. Pavlovic verso il Milan, Todibo per la Juventus: Fonseca, Motta e l'importanza di avere subito a disposizione dei nuovi difensori centrali. In settimana i bianconeri e i rossoneri possono chiudere i rispettivi accordi per i due calciatori.

Interviste - "Materazzi: 'Lautaro interista vero, altri no'": le parole dell'ex difensore dell'Inter. Spazio anche all'intervista all'ex Napoli Dries Mertens: "Conte, Lukaku e rivedremo il Napoli"