Gazzetta - Intreccio di bomber: le situazioni di Petagna, Simeone e Broja

Manovre in attacco in cassa Napoli con Giovanni Simeone pronto ad arrivare alla corte di Luciano Spalletti. Lo scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport: "Se non si chiude per Deulofeu è perché rimane aperta qualche possibilità di arrivare a Paulo Dybala (ormai destinato alla Roma), che presto deciderà sulle offerte a disposizione. Inoltre se, come appare probabile, Petagna finirà a Monza, ci sarà un tesoretto per prendere un altro centravanti.

L’ipotesi più praticabile appare Giovanni Simeone del Verona, mentre si insegue anche Armando Broja il promettente attaccante tesserato col Chelsea, club col quale si parla per vedere di trovare una soluzione che porti il portiere spagnolo Kepa in azzurro.