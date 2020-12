Gazzetta - Juve, cinque nomi per l'attaccante di gennaio: due sono del Napoli

La Juventus avrebbe fatto ufficialmente partire il "casting" per trovare una quarta punta da inserire in organico a gennaio: come riportato da "La Gazzetta dello Sport", i bianconeri dovrebbero scegliere tra 5 giocatori, ovvero i napoletani Milik e Llorente, Pavoletti del Cagliari, Scamacca del Genoa e Giroud del Chelsea. Il francese e Milik sembrano essere quelli più complicati da prendere a gennaio, mentre ci sarebbero ottime chances per Pavoletti e Llorente. Scamacca, infine, piace, ma il Sassuolo, proprietario del suo cartellino, chiederebbe 20 milioni di euro per la cessione.