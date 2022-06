Gazzetta - Juve, i soldi di De Ligt per l'assalto a Koulibaly e Zaniolo

La Juventus sta già programmando il mercato in caso di addio del difensore olandese Matthijs de Ligt.

La Juventus sta già programmando il mercato in caso di addio del difensore olandese Matthijs de Ligt. Il club bianconero sa che in Premier League è partita una vera e propria asta per il centrale classe '99 e spera di incassare i 120 milioni di euro della clausola risolutoria, anche perché la trattativa per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2024 si è completamente arenata.

Qualora l'olandese dovesse partire, la Juventus investirebbe la cifra incassata per rinforzare la squadra. In difesa e non solo. L'obiettivo numero uno per sostituire De Ligt, scrive la 'Gazzetta dello Sport', è Kalidou Koulibaly del Napoli, con Manuel Akanji del Borussia Dortmund come alternativa. Non solo: a quel punto, Cherubini potrebbe far partire l'assalto a Nicolò Zaniolo. La Juve vorrebbe inserire delle contropartite, ma i giallorossi hanno già risposto picche alle proposte Arthur e Kean. Piccole aperture su profili giovani, ma al momento manca l'accordo sulla valutazione complessiva del cartellino. Più semplice da trovare con 120 milioni di euro in più...