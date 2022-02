Gazzetta - Koulibaly in estate può valere tra i 30 e 40 mln: c'è il Barcellona

Il Barcellona ha messo nel mirino Kalidou Koulibaly. Come si legge sulle pagine de La Gazzetta dello Sport da qualche settimana gli uomini mercato del club blaugrana hanno mandato dei messaggi espliciti all'entourage del difensore campione d'Africa. L'idea Koulibaly - scrive la rosea - sta prendendo corpo a danno dello juventino De Ligt, visto che il prezzo dell'olandese è fuori dalla portata della società catalana.

Virata su Koulibaly

Proprio per questo i dirigenti del Barcellona hanno deciso di puntare sul centrale del Napoli, un'opzione che comporta costi più accessibili. In passato De Laurentiis ha rifiutato offerte importanti intorno ai 70 milioni di euro sia dal Manchester City che dal PSG. Rispetto ad allora, però, c’è una differenza sostanziale. Kalidou ha il contratto in scadenza tra appena 16 mesi e fatalmente ciò aiuta gli acquirenti ad ottenere un prezzo accessibile, probabilmente fra i 30 e i 40 milioni. A questo va aggiunta anche la nuova politica di De Laurentiis relativa al contenimento del monte ingaggi: non a caso sono stati bloccati tutti i contatti per i rinnovi.