Gazzetta - Koulibaly out col Cagliari: c'è un piano di recupero studiato per il difensore

Emergenza piena per Gattuso in vista della sfida di Cagliari. Koulibaly non sarà disponibile per la trasferta di domenica in Sardegna. Il suo problema muscolare è in via di soluzione, ma Gattuso preferisce non accelerare i tempi del recupero, perché il suo obiettivo è quello di avere i tre in forma per la Supercoppa italiana in programma il 20 gennaio, a Reggio Emilia, contro la Juve di Pirlo. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.