Gazzetta - Kvara a secco: l'anno scorso di questi tempi aveva già segnato 4 gol

© foto di www.imagephotoagency.it

Khvicha Kvaratskhelia non vive un gran momento dal punto di vista realizzativo. Incide anche Rudi Garcia sul periodo no del georgiano, secondo La Gazzetta dello Sport: "Stasera il Napoli, a Bologna, cerca il primo gol di Kvaratskelia che non segna dal 19 marzo: 189 giorni. Troppi. Nelle prime cinque giornate del campionato scorso ne aveva già segnati 4. Vero che non è più una novità, lo conoscono, lo aspettano. Ma la sensazione è che, per ora, il dito indice di Garcia non sappia ancora muovere l’omino Kvara così bene, come riusciva al dito indice di Spalletti. Dita forti, destini forti".