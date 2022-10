Gazzetta - Kvara e Rrahmani riposano a Cremona? Spalletti ha pronti i sostituti

Il turnover a prescindere da Osimhen: potrebbe riassumersi così la marcia di avvicinamento del Napoli verso il match di Cremona,

Il turnover a prescindere da Osimhen: potrebbe riassumersi così la marcia di avvicinamento del Napoli verso il match di Cremona, scrive la Gazzetta dello Sport consdierando che la convocazione del nigeriano è ancora in dubbio: "Per il resto diverse novità di formazione. Rrahmani potrebbe far posto ad Ostigard, in mezzo al campo Ndombele dovrebbe sostituire Zielinski mentre Elmas sarà chiamato a far tirare il fiato a Kravatskhelia (toccato duro in Champions). Torneranno dal via i “titolari” Mario Rui e Politano".