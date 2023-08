Gazzetta - Kvara sta cambiando posizione: è una richiesta di Garcia, i dettagli

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola scrive che Khvicha Kvaratskhelia sta modificando il suo raggio d'azione. Non proprio un cambio ruolo

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola scrive che Khvicha Kvaratskhelia sta modificando il suo raggio d'azione. Non proprio un cambio ruolo, più un cambio di posizione. Nel senso che resta ala, ma viene più in mezzo al campo, da mezzala o da trequartista. Questo è quanto si legge sulla Rosea:

"Avrete notato la posizione da cui Kvaradona ha passato il pallone vincente per Di Lorenzo. Una posizione da mezzala destra, o da trequartista se volete. Sicuramente qualche decina di metri più interno a quella linea dell’out di sinistra che spesso era stato riferimento nella scorsa stagione. Questo è uno dei cambiamenti che sta richiedendo Rudi Garcia e che potrà veramente aumentare l’efficacia sotto rete della squadra campione d’Italia. Se infatti in primavera diverse squadre erano riuscite a fermare il georgiano sulla fascia con un raddoppio di marcatura, questo suo tagliare il campo trasversalmente per cercare spazio nella trequarti può diventare un’arma imprevedibile, perché le difese che lo vorranno seguire “a uomo” finiranno per aprire spazi da qualche parte. Tra l’altro il tecnico francese lo vuole più vicino a Victor Osimhen perché l’intesa fra i due è ottima e le triangolazioni palla a terra potranno diventare letali per linee difensive anche ben messe e dotate fisicamente".