Gazzetta - Kvaratskhelia fa tremare Italiano: ecco la novità per fermare il georgiano

Per la Fiorentina ci sarà un avversario per nulla semplice come il Napoli. Una squadra rivitalizzata anche dalle prestazioni del georgiano Kvaratskhelia, vera sorpresa di questo inizio di campionato. La Gazzetta dello Sport scrive che Italiano sta pensando a come limitare o fermare l'esterno di Spalletti e l'ultima idea potrebbe essere quella di schierare Martinez Quarta come terzino destro. La fisicità dell'argentino potrebbe essere decisiva nello scontro con l'attaccante azzurro.