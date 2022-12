Gazzetta - L'anno osimheniano: la profezia di ADL

"Il Napoli spinge il suo goleador per lo sprint scudetto. Il suo Mondiale si chiama Napoli"

"Il Napoli spinge il suo goleador per lo sprint scudetto. Il suo Mondiale si chiama Napoli, nel senso che Victor Osimhen sognava di andare in Qatar con le Aquile nigeriane, ma lo spareggio contro il Ghana è andato male, nonostante non ci sia stata sconfitta (0-0 fuori casa, 1-1 in Nigeria). Ormai è inutile rimpiangere il passato. Anzi proprio dalle esperienze del recente passato Victor sta trovando la forza e gli stimoli per costruire qualcosa di importante. Cioè il migliore anno della sua carriera. Un anno “osimheniano” come lo definisce il presidente Aurelio De Laurentiis".