Gazzetta - L'assenza di Anguissa sembrava un disastro, invece domani rischia il posto

Andre Zambo Anguissa è tornato a Napoli dopo il terzo posto in Camerun per la Coppa d'Africa. Il centrocampista si è messo subito a disposizione dell'allenatore ma non è detto sarà titolare domani. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport scrive: "L’assenza di Anguissa sembrava un disastro, invece il camerunese torna e non sa se domani troverà posto da titolare. Anche perché è cresciuto pure Fabian, oggi a suo agio in mediana e libero di colpire dalla distanza col suo tiro micidiale (e l’Inter ne sa qualcosa)".