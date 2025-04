Gazzetta - L'assenza di Conte in panchina a Bologna può essere un limite per il Napoli

Antonio Conte questa sera non sarà in panchina per la delicata sfida contro il Bologna. Il tecnico, infatti, è squalificato dopo il cartellino giallo rimediato nell'ultimo turno, nella sfida giocata al Maradona contro il Milan vinta per 2-1 dai suoi ragazzi. Un'assenza, che secondo l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, potrebbe essere un limite per la squadra.

"Andare stasera a - 1 significherebbe spedire verso la Milano nerazzurra un carico di pressione elevatissimo, costringendo l'Inter alla consapevolezza di non poter più sbagliare. Conte non sarà in panchina e questo può essere un limite. Ma la squadra ha bene in testa l'obiettivo e la strada per arrivare al traguardo" si legge sulla rosea.