Gazzetta - L'ingaggio di Mertens sarà la leva di Insigne sulla questione rinnovo

Dries Mertens destinato a restare al Napoli, in particolar modo dopo l'infortunio alla spalla che lo terrà fuori un paio di mesi. Si parla di questo e del caso Insigne sull'edizione odierna della Gazzetta dello Sport: "In casa Napoli hanno dovuto prendere atto che questa situazione toglie di fatto dal mercato l’esperto attaccante belga.

Nel senso che alla luce della nuova politica societaria sul monte ingaggi, quel contratto siglato solo nel giugno di un anno fa, oggi appare pesante (4,5 milioni netti, più bonus) per non dire quasi insostenibile e al tempo stesso è la leva su cui agirà l’agente di Lorenzo Insigne in una trattativa per il rinnovo contrattuale che ancora deve iniziare ma appare assai complessa per il capitano, protagonista all’Europeo".