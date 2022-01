Gazzetta - La grande bellezza nel secondo gol: il racconto dell'azione da applausi

Bellissima la rete del 2-0 del Napoli contro il Bologna, la commenta con enfasi l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport: "La grande bellezza del calcio si gode in attimi che vanno riassaporati, anche attraverso il racconto. E quanto riesce al Napoli in avvio di ripresa a Bologna è un’azione da applausi per chi ama il calcio nella sua essenza, fatta anche di estetica. Otto passaggi di qualità per arrivare dalla propria porta a quella avversaria, con tocchi di prima. Rrahmani di testa anticipa su cross Arnautovic e serve Mario Rui il quale smista subito a Elmas che triangola, tutto di prima con Fabian, prima di dar palla a Mertens, due tocchi veloci del belga per Zielinski il quale dopo un rapidissimo controllo apre il campo a Fabian sulla corsa, lo spagnolo di sinistro, ancora di prima, mette in mezzo per Lozano".