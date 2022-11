Gazzetta, la moviola: Osimhen va giù come se fosse stato travolto, impatto non da rigore

Così scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport analizzando il rigore concesso al Napoli contro l'Empoli.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Osimhen va giù come se fosse stato travolto. Così scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport analizzando il rigore concesso al Napoli contro l'Empoli.

"Marin si allunga la palla in piena area e Osimhen gli prende tempo e spazio. Contatto fra la gamba destra dell’empolese e la sinistra (ad altezza tendine) dell’attaccante ma l’impatto è leggero, minimo, non abbastanza per decretare un calcio di rigore che - anche secondo le direttive Can recenti - deve avere ben altri crismi e ben altra intensità. E Osimhen va giù come se fosse stato travolto. Il check di Fabbri conferma ma sa molto di rigorino" scrive la rosea.