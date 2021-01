Gazzetta - La squadra è con Gattuso: patto tra il tecnico e i senatori

Il Napoli si schiera dalla parte di Gattuso. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, mentre De Laurentiis ha avuto qualche contatto negli ultimi giorni con Benitez e pensa a Mazzarri, c’è stato un confronto pacifico tra i leader del Napoli. Le colpe di un momento cosi difficile non sono solo dell’allenatore e così il gruppo squadra, alla vigilia del match con lo Spezia, si è unita e parlata a viso aperto per tentare di superare queste difficoltà per il bene del Napoli. La situazione non è di certo serena visti gli ultimi risultati e la società sta facendo le sue valutazioni. Anche i leader del gruppo squadra, però, hanno le loro responsabilità e devono provare a rimettere in sesto la situazione e dimostrare sul campo voglia di vincere e cattiveria agonistica. Gattuso si affiderà dunque ai senatori come Insigne, Koulibaly, Demme, Ospina, Mertens e Manolas per venire fuori da questa crisi a cominciare dalla partita di domani contro lo Spezia.