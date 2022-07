Gazzetta - La "stranezza" del Chelsea: pronti 9mln per Koulibaly, ma nessun contatto con ADL

Domenica l’agente di Koulibaly, Fali Ramadani, ha incontrato gli uomini mercato dei Blues: pronta una proposta da 9 milioni netti

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Domenica l’agente di Koulibaly, Fali Ramadani, ha incontrato gli uomini mercato dei Blues: pronta una proposta da 9 milioni netti per un triennale al difensore legato al Napoli per una sola stagione. I vertici della società londinese, però, sinora non hanno fatto mosse ufficiali, né con il Napoli, ma neanche con la stessa Juve per De Ligt. Una stranezza, com'è stata definita da La Gazzetta dello Sport oggi in edicola.