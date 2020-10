Gazzetta lancia il Napoli per lo Scudetto: "Può essere l'anno giusto dopo 30 anni!"

Il Napoli ha cominciato alla grande questa stagione. Quattro vittorie su quattro partite giocate (manca quella persa a tavolino contro la Juve), ovviamente pongono gli azzurri all'attenzione del panorama nazionale. Fatta eccezione per il passo falso in Europa contro l'AZ, il Napoli di Gattuso ha mostrato solidità e ritrovato spessore anche in un modulo tutto nuovo come il 4-2-3-1. Tutti elementi che fanno ben sperare, anche in relazione ad un obiettivo grosso, il più grosso. Così la Gazzetta dello Sport non pone mezzi termini nel lanciare il Napoli verso la possibile conquista dello Scudetto: "La sensazione è che quest’anno potrebbe essere quello giusto per un sogno che Napoli rincorre, ormai da trent’anni".