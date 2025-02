Gazzetta lancia l'Inter: "Vittoria e 1° posto per complicare psicologicamente Como-Napoli"

Lo Scudetto con i gol del Toro, titola nelle pagine interne la Gazzetta dello Sport raccontando dell'assenza di Thuram e della missione di stasera contro il Genoa: "Prendersi, anche solo per una notte, una vetta della classifica che manca dalla terza giornata di questo campionato. Un traguardo virtuale, solo potenziale per carità. Ma battere il Genoa potrebbe voler dire anche complicare psicologicamente l’approccio del Napoli alla gara di domani a Como. Lo scudetto, del resto, è questa roba qui. È una continua ricerca di un equilibrio psicofisico.

Tour de force riguarda anche Lautaro: impossibile, ora, rinunciare all’argentino. Impossibile perché l’altra metà della ThuLa, Marcus Thuram è ai box per curare il problema alla caviglia. L’orientamento sul forfait per la gara di oggi s’era capito fin da inizio settimana, ma il francese va considerato fuori causa anche per la partita di martedì con la Lazio in Coppa Italia. Il percorso porta dritto a Napoli, in questo caso: meglio fermarsi ora e non forzare, pur di averlo al top tra una settimana. Al suo posto giocherà con ogni probabilità Joaquin Correa".