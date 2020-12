Gazzetta - Le scelte di Gattuso: stasera 4 cambi rispetto al Crotone

Dovrebbero essere quattro, secondo La Gazzetta dello Sport, i cambi del Napoli in vista della gara di questa sera contro la Real Sociedad. In difesa c'è Maksimovic con Koulibaly, a centrocampo torna Fabian al posto di Demme, in attacco Politano a destra per Lozano e il ritorno di Mertens al centro dell'attacco supportato da Insigne a sinistra e Zielinski dietro di lui.