Gazzetta - Lo Scudetto dipende da Osimhen: con lui media da 86 punti e senza si crolla

Ha già segnato 9 gol, ma sembra che il bello debba ancora venire perché nelle ultime nove giornate della scorsa primavera Victor segnò 7 reti

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Victor Osimhen prova lo sprint finale come la scorsa stagione, scrive la Gazzetta dello Sport sottolineando che però ha già segnato 9 gol, ma sembra che il bello debba ancora venire perché nelle ultime nove giornate della scorsa primavera Victor segnò 7 reti: "Se riconfermasse quel rendimento il Napoli potrebbe davvero essere all’altezza di questo sprint per lo scudetto. E Osimhen potrebbe chiudere addirittura a 20 centri la stagione (4 li ha segnati in Europa League) che sarebbe il doppio della sua prima annata in azzurra.

Con lui in campo il Napoli riesce a esprimere un calcio diverso, più profondo, più difficile da arginare per qualsiasi difesa. E lo dimostra un altro dato statistico importante. Con il nigeriano in campo la squadra ha una media di 2,26 punti che la proietta a quota 86, che dovrebbero bastare per vincere questo scudetto. Senza il centravanti africano la media punti degli azzurri crolla a 1,7 vale a dire vale una classifica di mezzo più o meno anonima. Questo dà il peso dell’investimento più oneroso. La crescita di Osimhen rischia di metterlo a fine stagione, specie se finirà in crescendo, al centro del mercato a cifre da capogiro".