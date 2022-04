Gazzetta - Lozano a caccia di nuove esperienze: il Napoli ha già bloccato l'erede

. Questa è la notizia diffusa dall'edizione odierna della Gazzetta dello Sport.

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

In estate Hirving Lozano potrebbe dire addio al Napoli: a prendere il suo posto in azzurro sarebbe Khvicha Kvaratskhelia. Questa è la notizia diffusa dall'edizione odierna della Gazzetta dello Sport.

"È sempre più consistente la possibilità che il 1° luglio venga tesserato a parametro zero il nazionale georgiano Khvicha Kvaratskhelia, 21 anni, protagonista di una vicenda davvero particolare. Tesserato ora con la Dinamo Batumi, ha ottenuto lo svincolo della Fifa dal Rubin Kazan dopo lo scoppio della guerra in Ucraina. Di lui si parla molto bene e non è da escludere che prenda il posto del messicano Lozano, a caccia di nuove esperienze.