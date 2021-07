Gazzetta - Lozano spera di essere a Castel di Sangro: farà prima nuovi esami

Aggiornamenti sulle condizioni fisiche di Hirving Lozano dopo il tremendo scontro avuto in campo con la nazionale messicana domenica in Texas. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport scrive: "Ancora le visite neurologiche non sono state completate, perché si preferisce far passare qualche giorno per valutare meglio le eventuali ripercussioni della tremenda botta subita in testa, al di là della ferita - brutta anche quella - vicino all’occhio sinistro. Il Chucky ora potrà riposarsi, saltando la Gold Cup e magari nel giro di un mese presentarsi nel ritiro di Castel di Sangro".