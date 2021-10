Gazzetta - Mandava a gennaio in azzurro, si può: possibile indennizzo al Lille

"La questione della fascia mancina non è stata risolta, nonostante gli sforzi compiuti da Cristiano Giuntoli per trovare la soluzione più abbordabile, considerata l’austerity imposta da Aurelio De Laurentiis per non aggravare in conti". Così scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che spiega come ci siano ancora possibilità di vedere in azzurro Reinildo Mandava, esterno del Lille che andrà in scadenza di contratto a giugno.

"Non se n’è fatto nulla, perché il Napoli l’avrebbe voluto in prestito, mentre il club francese avrebbe voluto cederlo a titolo definitivo. La questione è andata avanti per una quindicina di giorni, poi Giuntoli ha mollato la presa. Il problema resta, però, perché bisogna capire se il Lille si convincerà a lasciarlo andare anzitempo, che è quello che vorrebbe il dirigente napoletano, per dare a Spalletti l’alternativa a Mario Rui. Magari, si proverà a venire fuori dall’impasse riconoscendo ai francesi un piccolo indennizzo".