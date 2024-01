Gazzetta - Mazzarri torna alla mediana a 3: ecco chi giocherà con Lobotka

Lo stato di emergenza in cui si trova il Napoli probabilmente spalancherà a Leander le porte del debutto

Leander Dendoncker domani contro la Lazio andrà in panchina, pronto a entrare in caso di bisogno. Secondo la Gazzetta dello Sport, lo stato di emergenza in cui si trova il Napoli probabilmente spalancherà a Leander le porte del debutto: "Mazzarri domani proporrà Demme accanto a Lobotka, con Zielinski a chiudere la mediana a tre. Dendoncker sarà dunque l’unica alternativa fisica alla mediana, con Gaetano carta di qualità. Hamed Traorè potrebbe essere convocato, ma solo per fare gruppo: l’ivoriano ha bisogno di qualche settimana di allenamenti intensi prima di scendere in campo".