Gazzetta - Meret e Di Lorenzo esclusi da Mancini per il Covid, ma il Ct li ha rassicurati, i dettagli

Non mancano le sorprese tra i convocati di Mancini per le sfide alla Moldova (il 7 a Firenze, amichevole), la Polonia (l’11 a Danzica, Nations League) e l’Olanda (il 14 a Bergamo, Nations). Le sorprese sono rappresentate dal portiere Silvestri dell'Hellas, Ogbonna e Lazzari e La Gazzetta dello Sport sottolinea che si tratta anche di "sostituzioni” necessarie perché i napoletani sono a rischio Covid: "Una giusta preoccupazione del c.t. che ha rassicurato i giocatori. In caso di negatività confermata potrebbe anche chiamarli".

PORTIERI Cragno, Donnarumma, Silvestri, Sirigu

DIFENSORI Acerbi, Biraghi, Bonucci, Chiellini, D’Ambrosio, Emerson, Florenzi, Lazzari, G.Mancini, Ogbonna, Spinazzola

CENTROCAMPISTI Barella, Bonaventura, Castrovilli, Cristante, Jorginho, Locatelli, Lo. Pellegrini, Sensi, Verratti

ATTACCANTI Belotti, Berardi, Caputo, Chiesa, El Shaarawy, Grifo, Immobile, Kean, Lasagna, Orsolini