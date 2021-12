Gazzetta: "Milan dilaniato dalle assenze, avrebbe meritato il pari"

"In ogni caso, il Napoli sbanca San Siro, sorpassa la Dea, aggancia il Milan al secondo posto e, con un turno d’anticipo, depone sulla testa dell’Inter la corona di campione d’inverno, 4 punti più in alto". Scrive così la Gazzetta dello Sport sulla vittoria degli azzurri sul campo dei rossoneri: "Il Milan, dilaniato dalle assenze, avrebbe meritato il pari per il cuore con cui ha rincorso il pareggio, colpito a freddo dal gol di Elmas. Ma il Napoli, non meno incerottato, non ha rubato nulla. I 3 punti sono il giusto premio per la gestione solida e matura del vantaggio. Difesa d’acciaio, palleggio sicuro, attorno al gigante Anguissa, padrone in mediana.

Il Milan è scomparso Due tiri in porta a testa. Alla fine ha deciso un corner. Due squadre in piena emergenza. Il Napoli ha gestito meglio la sua. Il Milan deve ritrovare in fretta i suoi titolari, perché così è irriconoscibile. La bella squadra che costruiva e concludeva in allegria non c’è più. In due partite, con Udinese e Napoli, ha fatto 3 tiri in porta.