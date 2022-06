Gazzetta - Napoli con Juve e Roma la squadra più legata al territorio

E così risulta che siano sei i club della prossima Serie A senza giocatori in rosa nati nella città stessa o in provincia

Quali sono le squadre della nostra serie A più legate al territorio? Questa la curiosità proposta dall'edizione odierna della Gazzetta dello Sport: "Per ricostruire la tabella che potete leggere qui sotto abbiamo preso in considerazione i movimenti già ufficiosi visto che solo dal 1° luglio si potranno ufficializzare i trasferimenti. Quindi i rientri dai prestiti sicuri o le cessioni già effettuate (come quella di Lorenzo Insigne).

E così risulta che siano sei i club della prossima Serie A senza giocatori in rosa nati nella città stessa o in provincia: Atalanta, Bologna, Cremonese, Fiorentina, Salernitana e Sassuolo. Le squadre con il legame più forte con il territorio risultano così essere la Juventus (compreso il neo acquisto Gatti), il Napoli (compreso il rientrante Gaetano) e la Roma.