Gazzetta - Napoli non conosce alibi, ma gli incontentabili hanno criticato gli ultimi due 45'

Elogi al Napoli, bello anche nelle difficoltà. Lo scrive l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport che però sottolinea le critiche eccessive: "Quando sono venuti a mancare giocatori, Spalletti non ha mai dato alibi ai suoi e soprattutto all’ambiente. E questo è servito anche a maturare. Per cui si lotta in quelli che si è, senza allargare le braccia e darsi per rassegnati. È successo anche negli ultimi big match contro Inter e Barcellona. Dove gli incontentabili hanno criticato i secondi tempi di una squadra che ha subìto gli avversari".