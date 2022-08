Gazzetta - Napoli non esclude conferma Meret, ma c'è un problema: si è irrigidito sul futuro

Secondo quanto scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport il Napoli valuta anche possibili alternative,

Non solo Keylor Navas per la porta del Napoli. Secondo quanto scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport il Napoli valuta anche possibili alternative, con il nome di Kepa che resta sullo sfondo e la possibilità del rinnovo di Alex Meret.

"Siccome non c’è niente di scontato e definito, ecco che il club azzurro non ha abbandonato la pista che porta a Kepa e nel frattempo lascia aperto i discorsi per il rinnovo di contratto ad Alex Meret. Ma al momento quest’ultima non è la soluzione più semplice. Il portiere si è irrigidito sui discorsi futuri" scrive la rosea.