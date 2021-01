Gazzetta - Napoli non segna e tifosi si chiedono: perchè Milik non gioca?

Il Napoli ha una percentuale realizzativa dell’11,1 per cento, fra le più basse della Serie A. Si parla dei problemi in attacco del Napoli e della scelta della società di tenere fuori Arek Milik sull'edizione odierna della Gazzetta dello Sport.

"E questo nonostante la squadra di Rino Gattuso sia prima per tiri in porta (287) e per occasioni create. Dunque – come evidenziato in maniera clamorosa nella disastrosa Befana vissuta contro lo Spezia – uno dei problemi è quello di trovare un finalizzatore. Uno che la butti dentro senza se e senza ma. Logico che quando le cose non funzionino nel calcio, gli assenti abbiano sempre ragione. E così torna fra i tifosi la discussione su cosa poteva essere questa squadra con Arek Milik in organico, e non isolato nei suoi allenamenti a Castel Volturno, in orario diverso dai vecchi compagni di squadra".