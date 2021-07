Gazzetta - Niente abbonamenti in Serie A: troppi rischi e poche certezze su riaperture al 100%

Nonostante vaccini e green pass, forse non è ancora tempo per riprendere un sacro rito del tifoso, ovvero l’abbonamento. E' quanto scrive la Gazzetta dello Sport, sottolineando che i grandi club immaginavano campagne abbonamenti al 100% come una volta, ma la mancanza di un orizzonte preciso sta portando tutti a un approccio più cauto. Impossibile dire cosa accadrà tra qualche mese e quanto rapido sarà il ripopolamento degli impianti e - si legge - con questi presupposti per le società diventa difficile impegnarsi con progetti a lungo termine. Le campagne abbonamento sono, quindi, tutte in stand by, in attesa di comunicazioni definitive dalle autorità e si procederà con i singoli biglietti.