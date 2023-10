Gazzetta - Niente alibi o ricordi, oggi a Verona conta solo vincere per ripartire

Conta solo il campo, oggi, scrive la Gazzetta dello Sport sottolineando che Rudi Garcia e il suo Napoli devono ripartire con una vittoria da Verona

Conta solo il campo, oggi, scrive la Gazzetta dello Sport sottolineando che Rudi Garcia e il suo Napoli devono ripartire con una vittoria da Verona per dimostrare di voler difendere quello scudetto sul petto, come in questi giorni De Laurentiis ha sottolineato nei colloqui ai suoi giocatori: "Il resto - si legge - sono discussioni che camuffano alibi o bei ricordi che rischiano di lasciarti imbrigliato nella nostalgia. Sì perché tutto è partito da qui, dallo stadio Bentegodi. Era il Ferragosto del 2022 e la squadra di Luciano Spalletti vinceva in rimonta per 5-2. E insieme alla stella georgiana cominciava a risplendere un Napoli che tutti avrebbero inseguito invano per l’intero campionato.

Bello, ma sarebbe sbagliato anche fermarsi a questo. Oggi parecchie cose sono cambiate e serve una sterzata".