Gazzetta - Niente Zielinski, si a Mazzocchi: ecco il 3-4-3 di Mazzarri per l'Inter

© foto di www.imagephotoagency.it

Squadra che vince non si cambia, specie se finalmente è anche riuscita a mantenere la porta inviolata per la seconda volta da quando Walter Mazzarri è tornato a sedersi sulla panchina azzurra. Così l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive delle possibili scelte di Mazzarri per la sfida di questa sera all'Inter: "Il Napoli sa che servirà un’impresa ma non per questo ci sta a fare da vittima sacrificale. «Paura dell’Inter? No, rispetto. Ma io alleno la squadra campione d’Italia, serve rispetto per questi ragazzi. In campionato abbiamo perso per i loro contropiedi ma noi abbiamo avuto sempre il possesso palla. Poi il calcio è materia strana ed è finita 0-3. L’Inter è una grandissima squadra in condizione straripante: è nel suo momento migliore, per questo vincere ci darebbe ancora più fiducia nel futuro».

Sarà ancora 3-4-3, con Di Lorenzo in difesa e Mazzocchi largo a destra. Zielinski andrà in panchina: «Sta bene, ma sta bene anche Cajuste. Ngonge? È pronto per giocare, ma devo capire io se sarà il caso o no».