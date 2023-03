Gazzetta - Non appaia una bestemmia: Osimhen è più uomo squadra di Haaland

"Victor quando è arrivato, nell’estate del 2020, era un finalizzatore che aspettava l’assist e non sempre appariva concentrato".

Non appaia una bestemmia: Osimhen è più uomo squadra del rivale. Ci permettiamo di sostenere il lavoro meticoloso di Spalletti. Victor quando è arrivato, nell’estate del 2020, era un finalizzatore che aspettava l’assist e non sempre appariva concentrato. Oggi Spalletti lo ha trasformato in un giocatore capace di stare al centro del gioco".