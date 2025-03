Gazzetta - Non può finire col batticuore! Se Ndour non avesse tirato a Mergellina...

Questo l'appunto che l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport muove alla squadra di Antonio Conte.

Un Napoli vincente ma sprecone, che contro la Fiorentina ha rischiato di compromettere nel finale una gara gestita praticamente dal fischio d'inizio.

"Il Napoli vince dopo cinque partite, Lukaku ritrova il gol che mancava dal 25 gennaio, però non è possibile finire col batticuore una partita prima stradominata e poi tutto sommato in controllo. Se Ndour all'ultimo non avesse tirato verso Mergellina, ma in porta, chissà. Il pari sarebbe stato un'estrema ingiustizia, il 2-1 racconta una partita diversa da quella che s'è vista".