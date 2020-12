Gazzetta - Non solo rosso e rigore: il Napoli ha avuto una grande colpa

Il Napoli ha avuto una grande colpa, secondo La Gazzetta dello Sport. Ecco l'analisi del quotidiano: "Il risultato è un primo tempo senza emozioni, per l’esagerata prudenza del 3-5-2 nerazzurro e per un Napoli che è più bello nelle intenzioni che nella realtà. Lozano, Zielinski e Insigne non fanno mai quello che dovrebbero: cioè dare fuoco al torello dei compagni e trasformarlo in fuochi d’artificio. E’ la grande colpa del Napoli che alla fine pagherà: non aver aggredito una condizione tattica favorevole".