Gazzetta - Notte tormentata per Insigne: vigilie come queste ti logorano dentro

La notte di Lorenzo Insigne: serve una partita da capitano vero per sè e per Gattuso. Così titola l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport nella pagina dedicata al Napoli, ponendo l'accento sul ruolo del numero 24 azzurro in questo momento così delicato per la squadra e per il tecnico.

"Vigilie come queste logorano dentro, addossano responsabilità dalle quali non si può sfuggire, soprattutto quando indossi la fascia di capitano. E la notte di Lorenzo Insigne sarà stata lunghissima, tormentata da una serie di pensieri che ne avranno agitato il riposo. Tensioni comprensibili, che in genere caratterizzano le vigilie importanti, come è quella che sta vivendo il Napoli. La gara di questa sera non è soltanto l’occasione per accedere alla finale di Coppa Italia, ma rappresenta qualcosa di più oneroso".