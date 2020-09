Gazzetta - Occhio a Petagna: piace tanto a Gattuso e può rivelarsi sorpresa

È arrivato da poco più di una settimana nella sua nuova squadra, ma Andrea Petagna ha subito mostrato grande voglia in allenamento di trovare spazio in un gruppo di attaccanti numeroso e competitivo. E già alla prima uscita col Pescara ha mostrato di sapersi intendere bene con i nuovi compagni. Doti che piacciono assai a Gattuso che così alza ritmo e competitività in allenamento per poi poter scegliere davvero quelli più in forma. Proprio Petagna può diventare in corsa un grimaldello per dare “peso” in avanti. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.