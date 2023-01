Gazzetta oltre lo scudetto: "Il Napoli punta la Champions, perché porsi limiti?"

Come scrive La Gazzetta dello Sport, tutto l’ambiente appare più maturo, meno isterico, per saper sopportare gli eventuali momenti di difficoltà

TuttoNapoli.net

Come scrive La Gazzetta dello Sport, tutto l’ambiente appare più maturo, meno isterico, per saper sopportare gli eventuali momenti di difficoltà, che sono fisiologici in una stagione sportiva così lunga e intensa, in cui la Banda Spalletti ci tiene anche a fare una bella figura pure in Champions. Perché visto che l’orchestra sta funzionando alla grande, allora perché porsi limiti.