Gazzetta - Ora sì che è una new era: ADL ha dato a Conte tutte le armi possibili

Ora si può parlare davvero di “new era”, scrive la Gazzetta dello Sport in riferimento al mercato da 150mln per poter rifondare ed uno dei migliori allenatori del mondo in panchina. Risolto il caso Osimhen, De Laurentiis - si legge - ha dato a Conte tutte le armi possibili per poter tornare immediatamente in alto: "Napoli aveva bisogno di protagonisti diversi per avviare il nuovo ciclo. Giocatori nel pieno della maturità, con ancora margini di miglioramento, affamati di vittorie e con la consapevolezza di potersi prendere immediatamente il futuro.

Conte ha i suoi nuovi pilastri. Da Buongiorno a Scott McTominay, passando per Neres fino ad arrivare a Romelu Lukaku. Hanno portato entusiasmo nell’ambiente, rinsaldato le ambizioni di una città passata troppo in fretta dalla sbornia scudetto al triste ridimensionamento. Ma ora che è tornato il sorriso, sono ricominciati anche i sogni. I nuovi leader si aggiungono a quelli che c’erano già, ai quattro a cui Conte non ha mai pensato di rinunciare neanche per un minuto. Li ha rincuorati e rivitalizzati, li ha fatti sentire imprescindibili".