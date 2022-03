Gazzetta - Osimhen, altra foto ai tifosi? Il gol in casa manca da 5 mesi

La primavera di Osimhen, titola la Gazzetta dello Sport raccontando che il nigeriano come a Verona vuole fotografare anche quest'oggi i tifosi

La primavera di Osimhen, titola nelle pagine interne la Gazzetta dello Sport raccontando che il nigeriano come a Verona vuole fotografare anche quest'oggi i tifosi, al Maradona dove ci sarà il tutto esaurito: "Per assurdo il cannoniere del Napoli non ha mai segnato davanti a un pubblico così numeroso anche perché, per via della pandemia e la chiusura degli stadi, solo contro Inter, Milan e Barcellona ha potuto vivere questa particolare sensazione, ma non è riuscito ad andare in gol. Dall’ultima volta che gli è riuscito di segnare a Fuorigrotta sono passati oltre cinque mesi: era il 17 ottobre e Victor contro il Torino salì ad altezze siderali per colpire quel pallone e decidere la partita.

Analalogie con la scorsa stagione: "Sembra che il bello debba ancora venire perché nelle ultime nove giornate della scorsa primavera Victor segnò 7 reti. Se riconfermasse quel rendimento il Napoli potrebbe davvero essere all’altezza di questo sprint per lo scudetto. E Osimhen potrebbe chiudere addirittura a 20 centri la stagione (4 li ha segnati in Europa League) che sarebbe il doppio della sua prima annata in azzurra. Con il nigeriano in campo la squadra ha una media di 2,26 punti che la proietta a quota 86, che dovrebbero bastare per vincere questo scudetto. Senza il centravanti africano la media punti degli azzurri crolla a 1,7".