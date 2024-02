Gazzetta - Osimhen che torna unico pensiero positivo: l'attacco è inquietante

Il rientro in settimana di Victor Osimhen è l’unico pensiero positivo che il Napoli si porta dalla notte milanese,

Il rientro in settimana di Victor Osimhen è l’unico pensiero positivo che il Napoli si porta dalla notte milanese, ora bisognerà capire come tornerà Victor: gli immancabili acciacchi lo hanno tormentato anche nella seconda parte della Coppa d’Africa.

Intanto, però, c’è da capire come riaccendere gli altri attaccanti, perché lo zero alla casella dei gol segnati in Serie A da Simeone e Raspadori da quando è arrivato Mazzarri in panchina ha qualcosa di inquietante. Lo scrive l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.