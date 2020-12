Gazzetta - Osimhen ha fretta, ma il Napoli frena per evitare rischi inutili

Osimhen ed un recupero che spinge il Napoli ad adottare tutte le cautele del caso. Ne parla l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che parla di un nigeriano scalpitante e di un club che invece non vuole accelerare i tempi del rientro.

"Victor ha voglia di rientrare in fretta, ma nessuno in casa Napoli vuole forzare i tempi. Intanto chi ha trovato più spazio lo ha sfruttato al meglio. È il caso di Andrea Petagna che con la Samp ha segnato il gol decisivo entrando dalla panchina, esattamente come aveva fatto a Benevento".